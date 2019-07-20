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Чалый подвел итоги 4-летнего партнерства Украины с США

Ранее Зеленский отправил посла в США и еще 11 дипломатов в отставку.

Чалый подвел итоги 4-летнего партнерства Украины с США
Фото: Макс Левин

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый подвел итоги стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами после своей отставки. Об этом говорится на странице дипломата в Facebook.

"Проведено более 250 полноценных визитов украинских делегаций в США, пять встреч президентов Украины и США, шесть встреч главы Украинского государства с вице-президентом США, два визита премьер-министра Украины в США, два визита главы Верховной Рады в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

Также состоялось два визита Госсекретаря США в Киев и четыре визита министра иностранных дел Украины в США.

Чалый отметил, что при его каденции было принято историческую Крымскую декларацию Помпео, которая "навсегда закрепляет непризнание США попытки аннексии Крыма", возобновлена работа Комиссии стратегического партнерства Украина-США, обеспечена полная двухпалатная и двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе, а также заключен Меморандум о сотрудничестве между Верховной Радой и Конгрессом.

Чалый напомнил, что за последние четыре года США ввели санкции против 406 физических и юридических лиц, а также секторальные санкции против 289 юридических лиц за агрессию РФ против Украины.

Напомним, 15 июля стало известно, что Владимир Зеленский готовит отставку 12 дипломатов, в частности, посла Украины в США Валерия Чалого. Он занимал эту должность с 10 июля 2015 года, до этого работал заместителем главы Администрации Президента при Порошенко.

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