После выборов президента пророссийская "пятая колонна" активизировалась для реванша, - Порошенко

После президентских выборов пророссийская "пятая колонна" активизировала усилия для реванша, разрушения фундамента украинской государственности, построенной за пять последних лет, и капитуляции Украины перед агрессором.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее?", сообщает пресс-служба политсилы.

"Сейчас главная цель коллаборантов – проползти в украинский парламент, чтобы оттуда воплощать приказы Кремля. "Европейская Солидарность" - именно та команда, которая сможет противостоять реваншу под куполом Верховной Рады. При президенте Порошенко была проведена президентская кампания, парламентская кампания и кампания в местные органы власти - очень влиятельные, в связи с процессом децентрализации. Никто из них не решался баллотироваться. Лишь по истечении полномочий Порошенко они подняли голову. Мы сегодня можем твердо подчеркнуть, что ни с Опоплатформой, ни с Опоблоком мы в одной коалиции не будем. А где мы будем - определит коалиционное соглашение и четкие взаимные обязательствай, - подчеркнул Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что главная цель сторонников Кремля – продвигать интересы страны-агрессора внутри Украины. Однако предыдущий опыт доказывает – любое сотрудничество с Россией используется Кремлем как инструмент давления и шантажа.

"Изменения, которые сегодня пытается продавить Оппозиционная платформа или Оппозиционный блок – это не украинские интересы, это интерес России. О чем они ездят договариваться в Москву? Они ездят договариваться о газе – наиболее коррумпированный товар. Я горжусь тем, что по моей директиве была прекращена покупка газа в 2015 году и Украина перешла на европейский рынок газа. Ежегодно в октябре-ноябре Россия говорила об Украине, что Украина якобы ворует газ. Ежегодно в декабре Россия угрожала перекрыть газ. Россия до 2014 года перекрывала поставки, начиная от украинских труб – заканчивая украинским металлом, начиная от украинского сахара – заканчивая украинским спиртом, молочными продуктами, сыром и другими товарами. Что это было? Это было эмбарго. Это были инструменты экономического давления на суверенное независимое государство. Как сейчас происходит с рынком Европейского Союза? Двери открыты. С 25% мы достигли сегодня 43% и точно будет 50%, и никто Украину там трогать не будет! Это наш национальный интерес", – подчеркнул Порошенко.