Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
ГлавнаяПолитика

Прокуратура раскрыла детали гибели сотрудника Администрации президента

Александр Бухтатый был найден мертвым на Баггоутовской в марте 2019.

Прокуратура раскрыла детали гибели сотрудника Администрации президента
Александр Бухтатый
Фото: president.gov.ua

Экспертизы свидетельствуют, что смерть сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в 2019 году наступила не в результате телесных повреждений.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует УП.

"В рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы. Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья. Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью", - говорится в сообщении.

Учитывая то, что результаты проведенных экспертиз не дали исчерпывающих ответов на вопрос об обстоятельствах гибели Александра Бухтатого, в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на 46-летнего сотрудника АП, тело которого со следами телесных повреждений 14 марта 2019 года было найдено возле гаражей на улице Баггоутовской в Шевченковском районе Киева.

У Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительной причиной смерти была названа болезнь сердца. По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.

Один из нападавших, 25-летний гражданин Армении, вскоре был задержан. Ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемый находится под стражей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также