Прокуратура раскрыла детали гибели сотрудника Администрации президента

Александр Бухтатый был найден мертвым на Баггоутовской в марте 2019.

Экспертизы свидетельствуют, что смерть сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в 2019 году наступила не в результате телесных повреждений.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует УП.

"В рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы. Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья. Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью", - говорится в сообщении.

Учитывая то, что результаты проведенных экспертиз не дали исчерпывающих ответов на вопрос об обстоятельствах гибели Александра Бухтатого, в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на 46-летнего сотрудника АП, тело которого со следами телесных повреждений 14 марта 2019 года было найдено возле гаражей на улице Баггоутовской в Шевченковском районе Киева.

У Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительной причиной смерти была названа болезнь сердца. По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.

Один из нападавших, 25-летний гражданин Армении, вскоре был задержан. Ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемый находится под стражей.