"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
ЗеКиев: шагреневая кожа
ЗеКиев: шагреневая кожа
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полиция раскрыла убийство участницы "Битвы экстрасенсов" под Киевом

По данным прокуратуры, женщину убил таксист.

Полиция раскрыла убийство участницы "Битвы экстрасенсов" под Киевом

Правоохранители раскрыли жестокое убийство участницы телепрограммы "Битва экстрасенсов", произошедшее в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба Киево-Святошинской прокуратуры в Фейсбуке.

"Напоминаем, что 7 октября 2016 года в зарослях вблизи очистных сооружений коммунального предприятия «Бояркаводоканал» между населенными пунктами Боярка и Белогородка Киево-Святошинского района обнаружено бездыханное тело участницы телепрограммы «Битва экстрасенсов» с многочисленными колотыми ранами, от которых последняя скончалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственных действий был задержан подозреваемый - мужчина, который подрабатывая таксистом и подвозил потерпевшую из Киева.

"На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес ей более 10 колотых ран в область шеи, груди и живота и оставил тело в зарослях, а сам после совершения преступления вернулся к месту своего проживания. В ходе проведенного санкционированного судом обыска по месту жительства преступника обнаружено и изъято огнестрельное оружие и возможное орудие совершения преступления", - сообщили в прокуратуре.

17 июля задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Также подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в марте 47-летняя участница украинской "Битвы экстрасенсов" Симона Бородина скончалась от рака.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также