Российская телеведущая, актриса Дана Борисова, которая в 2017 году была в оккупированном Крыму и назвала полуостров «российским», приехала в Киев на съемки шоу для российского телеканала «Пятница».

В Киев она прибыла на поезде, проблем с Погранслужбой Украины и таможней у Борисовой не было.

Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram.

Фото: instagram.com

«Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды - в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу», - написала Борисова.

Во время прогулки по Киеву россиянка опубликовала в сторис видео Михайловского собора, назвав его Киево-Печерской Лаврой и «не могла понять, почему он особо не впечатлил». Позже она «исправила ошибку» и посетила Лавру, особо отметив «пещеру со святыми мощами, в том числе Ильи Муромца».

В Украине Борисова принимает участие в съемках шоу «Пацанки» для российского телеканала «Пятница», в котором выступила наставницей и будет рассказывать девушкам, как избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Ранее росСМИ писали, что Дана Борисова, едва не покончившая с собой с помощью таблеток, проходила курс лечения и уверяет, что вернулась к здоровому образу жизни, отметает телеканал ATR.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Дана Борисова проходила лечение от наркозависимости в оккупированном Крыму.