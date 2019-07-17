Одного из них раньше судили за распыление газа в лицо прохожим.

Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении трем подросткам, которые 18 июня беспричинно избили 51-летнего беспомощного мужчины на Виноградаре.

"Увидев во дворе жилого дома мужчину, который показался им бездомным, молодые люди начали поочередно наносить ему удары по различным частям тела. На его просьбы остановиться и не трогать его злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия подростки снимали на мобильный телефон", - сообщила прокуратура в фейсбуке.

Фото: Киев Оперативный

На этом видео, которое попало в сеть, видно, как двое подростков бьют мужчину ногами по голове по очереди, отпуская оскорбительные замечания, а еще один наносит удары кулаками по корпусу в район ребер. В конце видео мужчина, пытаясь уползти от обидчиков, снова попадает под град ударов и теряет сознание. Подростки после этого уходят.

Фото: Киев Оперативный

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.2 ст.296 КК и ч.3 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Один из подростков весной 2019 года уже был осужден за хулиганство - он подходил к женщинам на улице и брызгал им в лица из газового баллончика, в то время как его товарищи снимали это на видео.

Напомним, год назад в Днепре приговорили к 12 годам лишения свободы двух парней, которые в начале 2017 года беспричинно жестоко убили бездомного. Их малолетняя подруга приговорена к принудительным мерам воспитательного характера в виде двухлетнего обучения в профессиональном училище социальной реабилитации.