В Украине вступил в силу закон о языке
В Украине вступил в силу закон о языке
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Швейцария, Кипр, Аргентина, США - откуда Зеленский отзывает послов. СПИСОК
Швейцария, Кипр, Аргентина, США - откуда Зеленский отзывает послов. СПИСОК
​В отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный
​В отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный
Бывший топ-менеджер Коломойского стал экспертом антикоррупционных проектов Офиса президента и СБУ
Бывший топ-менеджер Коломойского стал экспертом антикоррупционных проектов Офиса президента и СБУ
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
Экстрадиция Фирташа в США приостановлена судом
Экстрадиция Фирташа в США приостановлена судом
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве пытались передать наркотики в СИЗО с помощью дрона

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве полиция задержала мужчину за попытку передать квадрокоптером наркотики на территорию Лукьяновского следственного изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно сообщению, в понедельник, около 21:45 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Дегтяревской находится молодой человек, который ведет себя подозрительно.

Правоохранители установили, что задержанный 1999 года рождения, при помощи квадрокоптера пытался передать на территорию следственного изолятора пакетики, по его словам, с расфасованным метадоном.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также