В следственном изоляторе были созданы три спецучастка.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила Киевский следственный изолятор.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Вместе со своими представителями посетила в Киевское СИЗО с целью проверки соблюдения избирательных прав граждан во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Проверила, были ли устранены зафиксированные нами нарушения 31 марта и 21 апреля во время голосования на выборах президента Украины", - написала Денисова.

Она отметила, что одно из грубых нарушений было устранено.

"Наконец-то на третьих выборах было устранено одно из самых грубых нарушений. Ранее мы фиксировали в учреждении работу одного специального участка, хотя голосование проходило в трех разных помещениях. Я указала на этот недостаток ЦИКу и на этот раз в СИЗО были созданы три специальные избирательные участка, что соответствует количеству избирателей, которых 2320 человек", - пояснила омбудсмен.

Денисова также рассказала, что на одном из спецучастков члены комиссии выдавали бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе (мажоритарном) осужденным и лицам взятым под стражу, избирательный адрес которых находится за пределами избирательного округа.

При этом на других двух спецучастках избирателям выдавали бюллетени для голосования за депутатов-мажоритарщиков только если они были зарегистрированы на соответствующем избирательном округе.

Также была зафиксирована недостача бюллетеней - на одном из участков на 1106 избирателей было получено 1026 бюллетеней.

"Также в этот раз было обеспечено право проголосовать удерживаемым лицам, которые самостоятельно не могли перемещаться", - добавила Денисова.

Напомним, на президентских выборах офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека зафиксировал ряд нарушений при голосовании в пенитенциарных учреждениях.