В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду
В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
ГлавнаяПолитика

Денисова рассказала, как голосовали в Лукьяновском СИЗО

В следственном изоляторе были созданы три спецучастка.

Денисова рассказала, как голосовали в Лукьяновском СИЗО
Людмила Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила Киевский следственный изолятор.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Вместе со своими представителями посетила в Киевское СИЗО с целью проверки соблюдения избирательных прав граждан во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Проверила, были ли устранены зафиксированные нами нарушения 31 марта и 21 апреля во время голосования на выборах президента Украины", - написала Денисова.

Она отметила, что одно из грубых нарушений было устранено.

"Наконец-то на третьих выборах было устранено одно из самых грубых нарушений. Ранее мы фиксировали в учреждении работу одного специального участка, хотя голосование проходило в трех разных помещениях. Я указала на этот недостаток ЦИКу и на этот раз в СИЗО были созданы три специальные избирательные участка, что соответствует количеству избирателей, которых 2320 человек", - пояснила омбудсмен.

Денисова также рассказала, что на одном из спецучастков члены комиссии выдавали бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе (мажоритарном) осужденным и лицам взятым под стражу, избирательный адрес которых находится за пределами избирательного округа.

При этом на других двух спецучастках избирателям выдавали бюллетени для голосования за депутатов-мажоритарщиков только если они были зарегистрированы на соответствующем избирательном округе.

Также была зафиксирована недостача бюллетеней - на одном из участков на 1106 избирателей было получено 1026 бюллетеней.

"Также в этот раз было обеспечено право проголосовать удерживаемым лицам, которые самостоятельно не могли перемещаться", - добавила Денисова.

Напомним, на президентских выборах офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека зафиксировал ряд нарушений при голосовании в пенитенциарных учреждениях.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также