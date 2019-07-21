Агитация в день тишины и подкуп членов ОИК: политики сообщают о нарушениях в регионах

В Лозовой мэр якобы агитировал за одного из кандидатов, а в округе, возможно, был подкуп членов комиссии.

Фото: facebook/Сергей Зеленский

Мэра Лозовой Сергея Зеленского вызывают на допрос из-за агитации одного из кандидатов в народные депутаты в "день тишины". Полицейские вручили ему повестку вечером 20 июля. Об этом написал сам Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

По мнению правоохранителей, мэр города агитировал в пользу одного из кандидатов в нардепы на встрече с активом общественной организации "Союз Чернобыль" и "Союз афганцев". Сам Зеленский подобные обвинения отбрасывает.

"Сообщаю, после посещения храма (где были, кстати, также два кандидата в народные депутаты), по приглашению председателя ОО «Союз Чернобыль» Дьяченко О.М., приехал ответить на вопрос по социальной защите чернобыльцев. Сразу сообщил, чтобы не было вопросов по выборам. Ответил на вопросы (это моя обязанность) и уехал. В чем нарушение Закона, ответ, я думаю, получу, от следователя", - написал Зеленский.

В Харьковской области кандидат в депутаты Алексей Кучер заявил о возможном подкупе членов Окружной избирательной комиссии - им якобы раздали по 50 тыс. гривен.

"За эти деньги он хочет получить подсчет голосов в свою пользу. Также деньги пытаются дать представителям участковых избирательных комиссий. ... Я обращаюсь к главе полиции Харьковской области Валерию Сокуренко с требованием принять меры и не допустить фальсификаций", - написал Кучер.

Напомним, сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду.