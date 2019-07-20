Комитет избирателей массово фиксирует нарушения в "день тишины"

На Закарпатье от имени одного из кандидатов рассылают агитационные SMS на венгерском языке.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают о массовых фактах нарушений действующего законодательства в "день тишины". Об этом говорится на странице КИУ в Facebook.

"20 июля в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Также на протяжении последних дней были размещены новые билборды, которые не имеют исходных данных, но при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий", - говорится в сообщении.

Незаконную агитацию заметили в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях.

"На Закарпатье в "день тишины" от имени одного из кандидатов рассылают агитационные SMS. Такие сообщения получили утром 20 июля сразу два краткосрочных наблюдателя КИУ в Закарпатской области. SMS написаны на венгерском языке, и кроме нарушения избирательного законодательства содержат признаки дезинформации и манипуляции", - отметили в Комитете.

Реклама кандидатов и партий также присутствует в интернете.

"В сети Интернет имеет место реклама официального сайта одного из кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО №221, а также страница с признаками черного PR против одного из кандидатов в народные депутаты по ОИО №96”, - рассказали в КИУ.

Напомним, ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов начали действовать в полночь 20 июля 2019. За нарушение "дня тишины" законодательством Украины предусматривается административная ответственность.

Внеочередные выборы в парламент пройдут в Украине в воскресенье 21 июля.