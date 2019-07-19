​Порошенко: в новом Европарламенте Путин хотел повторить блиц-криг как в ПАСЕ, но мы помешали этому

Команда "Европейской Солидарности" в первые дни работы нового Европарламента несмотря на разгар избирательной кампании прибыла в Страсбург, чтобы защитить интересы Украины и сорвать очередной план путинской "пятой колонны".

Об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее?", сообщает пресс-служба политсилы.

"Не допуская возможности повторения поражения Украины, несмотря на то, что идет избирательная кампания, я вместе с нашей командой принял решение ехать в Страсбург. Мы знали, что в это время прокремлевским силам поставлена задача в Страсбурге дестабилизировать ситуацию. На что рассчитывал Путин? Новый состав Европарламента, более 50% депутатов, избранных в Европарламент, новые. Им надо было разрушить украинские возможности в Европарламенте, повторить тот блиц-криг, который им удался в ПАСЕ из-за раскоординированности и бездействия украинской власти", - заявил Петр Порошенко.

Европейский Союз в течение последних пяти лет был надежным партнером и союзником Украины в вопросах противодействия российской агрессии. Поэтому для Путина было крайне важно навязать свой тезис об "усталости от Украины в ЕС" и снять украинский вопрос с повестки дня европейского сообщества, отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Почему текст и принятие резолюции так важны? Это одна из первых резолюций нового Европарламента сразу же после созыва. Это демонстрирует, что Украина имеет самый высокий приоритет среди вызовов, которые стоят перед объединенной Европой. Это опровергает тезис, который пыталась протянуть Россия - "усталость от Украины" в ЕС. Мол, миру Украина больше не интересна, поэтому оставьте Украины в жертву России - и пусть это будет зона интересов Кремля. Мы не дали этого сделать", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Украина твердо рассчитывала в течение этих 5 лет на мощную поддержку со стороны Европарламента, Еврокомиссии, Европейского Совета и Высокого представителя. Когда нам была нужна помощь - синхронная ратификация Соглашения по ассоциации, которая была основным требованием Революции Достоинства, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Введение и усиление санкций против России, которое началось еще из санкций из-за Крыма в марте, санкции за агрессию на Донбассе в июне. Ключевая позиция по финансовой поддержке Украины. Европарламент всегда голосовал макрофинансовую помощь. Поддержка реформ - 5 лет это было сверхмощное украинское лобби, я знал руководителя каждой политической группы, каждой фракции, для того, чтобы обеспечить эту мощную мировую солидарность с Украиной во всем мире. Европейский Союз здесь играет абсолютно важную роль", - подчеркнул Петр Порошенко.