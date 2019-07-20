Зеленский попросил отчитаться о деле убийства Шеремета глав МВД, СБУ, Нацполиции и Генпрокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителей силовых ведомств 23 июля доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в обращении главы государства на странице в Facebook.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал Зеленский.

Он напомнил, что раскрытие убийства Шеремета пятый президент Украины Петр Порошенко и правоохранительные органы называли "делом чести".

"Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов", - отметил глава государства.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

По состоянию на июль 2018 года в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 различных экспертиз. Следователями разрабатываются четыре версии убийства: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ошибочное нападение - автомобиль, в котором взорвался Шеремет, принадлежал редактору издания "Украинская правда" Алене Притуле.

В Нацполиции заявили, что следствие установило лицо, причастное к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, и продолжает работу по его идентификации.

В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".