Зеленский заслушал доклад о расследовании убийства Павла Шеремета

Президент заявил, что уверен в том, что виновные будут установлены.

Глава Национальной полиции Сергей Князев в закрытом режиме доложил президенту Владимиру Зеленскому о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают "Українські Новини".

"Я делегирован на разглашение данных досудебного расследования президенту и министру внутренних дел. Я готов вам доложить лично в закрытом формате, но для этого надо подписать несколько формальных протоколов. Это информация с ограниченным доступом", - сказал Князев.

Перед этим он в присутствии журналистов презентовал 15-минутный доклад о ходе расследования.

"На данное время Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы касательно раскрытия убийства Павла Шеремета", - отметил Князев.

По его словам, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года. Это связано с тем, что в 2016 году в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данном конфликту. Также проверяется связь убийства Шеремета и убийства его друга, российского политика Бориса Немцова.

Также исследуется тот факт, что накануне убийства Шеремет планировал открыть фонд поддержки СМИ в Украине и занимался финансовой частью этого вопроса.

Князев сообщил, что по результатам проведенных экспертиз установлена непричастность к убийству Шеремета жительницы Донецка Юлии Прасоловой, осужденной за подрыв автомобиля контрразведчика Александра Хараберюша.

Президент Зеленский после доклада заявил, что уверен в том, что виновные будут установлены.

"Я увидел очень много материалов. Во-первых, хотел бы поблагодарить специалистов уголовного розыска... Хочу вас заверить, что после того, что я увидел, я думаю, что не смогу сказать в какой срок, но у нас будет результат... Люди, которые совершили убийство, будут найдены", - сказал президент.

Он также призвал не давить на правоохранителей.

"Из-за того, что я услышал и увидел без журналистов, я хотел бы, чтобы мы не очень давили на работников уголовного розыска. Там очень много работы, и я уверен, что они просто не могли вам показать много фактов. В этом деле нам нужен результат. А это главное, чтобы вся страна знала, кто эти люди, подорвавшие Павла Шеремета, и чтобы они были в тюрьме", - сказал Зеленский.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль, в котором находился Павел Шеремет. Он умер от полученных травм в "карете" скорой помощи.

По состоянию на июль 2018 года в расследовании убийства было проведено более 20 различных экспертиз. Следователи рассматривали четыре версии убийства: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ошибочное нападение - автомобиль, в котором взорвался Шеремет, принадлежал редактору издания "Украинская правда" Алене Притуле.

В Нацполиции заявляли, что следствие установило лицо, причастное к убийству, в 2016 году, и продолжают работу по его идентификации. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве сузился до нескольких сотен.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".