Прибыв на вызов, правоохранители установили, что когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На данный момент полиция проводит поиск злоумышленника и устанавливает круг лиц, которые могли быть к этому причастны.
Напомним, в марте 2019 года в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на инкассаторский автомобиль "Приватбанка" в Харьковской области, которое произошло в 2016 году, и похищении 5,5 млн гривен. Мужчина с 2016 года находился в активном межгосударственном розыске за факту разбойного нападения на автомобиль инкассаторов "Приватбанк".