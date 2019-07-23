Мужчина воспользовался открытой дверью и вынес из машины пакеты с деньгами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на Соломенке на улице Митрополита Липковского ограбили автомобиль инкассаторов , пока те заправляли банкомат. Злоумышленник просто воспользовался открытой дверью и вынес из машины пакеты с деньгами. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киева.

Прибыв на вызов, правоохранители установили, что когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На данный момент полиция проводит поиск злоумышленника и устанавливает круг лиц, которые могли быть к этому причастны.

Напомним, в марте 2019 года в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на инкассаторский автомобиль "Приватбанка" в Харьковской области, которое произошло в 2016 году, и похищении 5,5 млн гривен. Мужчина с 2016 года находился в активном межгосударственном розыске за факту разбойного нападения на автомобиль инкассаторов "Приватбанк".