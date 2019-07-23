У Госпогранслужбы есть план действий на случай открытого наступления России

У Государственной пограничной службы есть план действий Морской охраны в случае открытого наступления России. Об этом заявил глава ведомства Сергей Дейнеко на международной конференции по развитию Морской охраны Госпогранслужбы, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Я скажу так: Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут", - сказал он.

Дейнеко отметил, что за время агрессии России, 70 пограничников уже отдали свою жизнь, защищая границы государства.

Напомним, Сергей Дейнеко ранее был начальником Луганского пограничного отряда. Владимир Зеленский назначил его главой Государственной пограничной службы указом от 13 июня.

В 2014 году Сергей Дейнеко был награжден за особые заслуги орденом Богдана Хмельницкого II степени.