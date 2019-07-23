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Расследование пожара на российской атомной подлодке "Лошарик" вышло на "украинский след"

Одна из версий расследования - взрыв аккумулятора российского производства, заменившего украинский импорт.

Расследование пожара на российской атомной подлодке "Лошарик" вышло на "украинский след"

Одной из причин аварии на российской глубоководной военной станции АС-31 ("Лошарик"), возможно, является неудачное импортзамещение: вместо украинских аккумуляторов после введения санкций на подлодку были установлены детали российского производства. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Со ссылкой на источники, близкие к экспертизе аварии, издание пишет, что все 10 офицеров, которые остались на подлодке для тушения пожара, отравились продуктами горения, несмотря на применением защитных средств. В течение 40 минут они израсходовали все доступные средства борьбы с огнем - огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки и все 400 литров фреона. Предположительно, во время подготовки экипажа к эвакуации произошел взрыв.

Как рассказал изданию источник в отрасли, аппараты типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, произведенными в Украине. После начала войны их заменили на российские литий-ионные батареи санкт-петербургского завода "Аккумуляторная компания Ригель".

Переданные ВМФ РФ батареи якобы прошли испытания на взрывобезопасность. "Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика - Минобороны РФ", - пишет "Коммерсант".

Специалисты полагают, что к мощному взрыву аккумуляторов могли привести не только конструктивные или технологические дефекты, но и экстремальные режимы работы. А чтобы исключить версию с терактом, несколько предоставленных Ригелем аккумуляторов уже взорвали на полигоне тротиловыми шашками, чтобы сравнить обломки с тестов и с подлодки.

Напомним, 1 июля при пожаре на секретном подводном аппарате в Баренцевом море погибли 14 офицеров. Россия сообщила о гибели людей на следующий день, а то, что на подлодке была ядерная установка - еще три дня спустя.

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