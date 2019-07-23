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Борис Джонсон избран премьер-министром Великобритании

Бывший мэр Лондона, экс-глава МИДа также избран лидером Консервативной партии

Борис Джонсон избран премьер-министром Великобритании
Борис Джонсон

Премьер-министром Великобритании избран депутат Палаты общин от Консервативной партии страны и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на трансляцию агентства Reuters.

За Джонсона проголосовали более 90 тыс. членов партии, его единственный соперник, действующий глава МИДа Джереми Хант, заручился поддержкой более 40 тыс. голосов. Право голоса имели все члены британской партии.

Опросы членов партии говорили о большом отрыве двумя кандидатами в пользу Джонсона. Политик выступает за выход Великобритании из Евросоюза 31 октября вне зависимости от того, удастся ли принять соглашение о Брекзите.

Джонсон поблагодарил действующую главу правительства Терезу Мэй за проделанную работу и усилия на этому посту.

Напомним, в конце мая Мэй объявила об отставке. Она извинилась за то, что ей не удалось согласовать условия выхода Великобритании из ЕС. С этого времени прошли несколько туров голосования за премьера.

Джонсон ранее пообещал заключить соглашение о свободной торговле с ЕС.

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