Трое членов британского кабмина готовы уйти в отставку в случае назначения Бориса Джонсона

О подготовке заявлений заявили министры юстиции, финансов и международного развития.

В случае победы назначения Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании в отставку намерены подать трое членов кабинета министров. Об этом сегодня сообщила газета The Times.

В частности, министр юстиции Дэвид Гок объявил о намерении подать в отставку после того, как Тереза Мэй урегулирует последние вопросы на посту премьер-министра.

Министр финансов Филип Хаммонд и министр международного развития Рори Стюарт также рассматривают возможность ухода до вступления Джонсона в должность.

Накануне сообщалось, что в отставку ушла противник "жесткого" Brexit министр по цифровым вопросам Марго Джеймс.

Джонсон считается фаворитом среди кандидатов на должность премьер-министра. Он неоднократно заявлял, что готов к "Брекситу" без соглашения с ЕС, несмотря на несогласие парламента с "жестким" выходом из Евросоюза.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня объявила о решении отказаться от руководства консервативной партией, и соответственно уйти с поста премьера из-за сложностей с "Брексит".