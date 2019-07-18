Конгресс США не поддержал начало процедуры импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США не поддержала резолюцию, которая начала бы процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

За резолюцию проголосовали 95 конгрессменов, 332 высказались против, передает Голос Америки.

То, что демократы, имеющие большинство в Палате представителей США, не смогли консолидироваться вокруг вопроса импичмента, свидетельствует об отсутствии единой позиции партии по этому вопросу, пишут обозреватели.

Трамп назвал попытки объявить ему импичмент "смехотворными".

"Палата представителей США подавляющим большинством проголосовала за прекращение резолюции по импичменту 332-95-1. Это, возможно, наиболее смехотворный проект, с самыми большими затратами времени, над которым я должен работать", - написал Трамп в Twitter.

Президент США также акцентировал на своих заслугах как лидера, который привел страну к "крупнейшему экономическому буму в истории страны, лучшим цифрам по рабочим местам, крупнейшим налоговым снижениям, развитию вооруженных сил и многого другого".

К представлению проекта резолюции об импичменте побудили комментарии Трампа в отношении четырех американских законодательниц от Демократической партии, которые многие расценили как расистские. Во время встречи с избирателями в Северной Каролине17 июля Дональд Трамп возобновил критику левого крыла Демократической партии, назвав этих политиков "полными ненависти экстремистами, которые постоянно пытаются разорвать нашу страну".

В мае сообщалось, что 45% американцев поддерживают импичмент президента Трампа. Еще 42% высказываются против импичмента, остальные не определились.