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Иран захватил танкер в Персидском заливе

Экипаж судна обвинили в контрабанде топлива.

Иран захватил танкер в Персидском заливе
Фото: jpost.com

Патруль иранского Корпуса стражей исламской революции захватил в Персидском заливе иностранный нефтеналивной танкер, пишет Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Судно было захвачено в воскресенье, 14 июля, по подозрению в контрабанде топлива.

16 июля стало известно о пропаже в Ормузском проливе танкера Riah под флагом Панамы. Судно перестало передавать свои координаты. Представитель иранского МИДа заявил, что у танкера возникли технические неполадки и иранские военные отбуксировали танкер для ремонта.

"Судно, которое Иран отбуксировал в свои воды после получения сигнала бедствия, позже было задержано по решению суда, так как мы обнаружили, что оно перевозило контрабандное топливо", - говорится в заявлении Корпуса стражей.

Официально название захваченного судна не указывается.

Задержание танкера произошло спустя 10 дней после того, как британская морская пехота остановила в водах Гибралтара иранский танкер Grace-1, шедший в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран обещал принять ответные меры.

11 июля правительство Великобритании сообщило, что иранские катера пытались остановить британский танкер British Heritage, но вынуждены были отступить, когда этого потребовал экипаж сопровождавшего танкер фрегата HMS Montrose.

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