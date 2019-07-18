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​Глава МИД Германии заявил о глубоких разногласиях с Россией

"Но долгосрочного мира в Европе мы достигнем только если будем сотрудничать".

​Глава МИД Германии заявил о глубоких разногласиях с Россией
Фото: twitter.com/GermanyDiplo

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Германия и Россия в настоящее время "имеют в корне разные мнения по многим темам".

Об этом он азявил перед встречей с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в рамках "Петербургского диалога" в Кёнигсвинтере, передает Deutsche Welle.

В то же время Маас считает важным вести с Россией диалог.

"Без Москвы мы не сможем ответить на безотлагательные вопросы мировой политики. И долгосрочного мира в Европе мы достигнем только если будем сотрудничать друг с другом", - подчеркнул он.

Маас анонсировал, что на встрече с Лавровым будет обсуждаться международное соглашение по иранской атомной программе, а также контроль над вооружениями и война на востоке Украины.

18-й "Петербургский диалог" пройдет 18-20 июля в Кёнигсвинтере под Бонном. Впервые с начала войны на Донбассе в форуме примут участие главы МИД Германии и России.

Напомним, 30 мая Маас после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

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