5 лет MH17: на пути к трибуналу над путинскими организаторами «донбасского Локерби»

Пока в городах Нидерландов лишь высаживают донецкие подсолнухи в память о погибших пассажирах рейса МН17, но грядет и время посадки путинских террористов, организовавших крупнейшую авиакатастрофу современности.

Июльская катастрофа

По странному стечению обстоятельств день катастрофы МН17 в небе над Донбассом стал самым жарким днем июля 2014 года. Столбик термометра в тот погожий, сухой и солнечный день поднялся до +32 градусов, дул восточный ветер. Он колыхал бескрайние поля подсолнухов в раннем цвету. В эту пору года Донецкий край, усеянный полями золотистой пшеницы и цветущих подсолнухов под высоким синими небом, как никогда больше в течение года, напоминает цвета украинского стяга.

Но пасторальные пейзажи индустриального украинского региона хранили в себе уже не жар знойного лета, которым запомнился бы тот день, а ужасы войны, уверенно преодолевающей стодневную временную планку. Война на Донбасс была принесена извне. Российские диверсионные отряды и террористические группы, наводнившие территорию Донецкой и Луганской областей, провозгласили там создание фиктивных квазигосударственных образований «ДНР» и «ЛНР», превратившиеся в зоны тотального беззакония – «черные дыры» на восточной границе Украины.

Полевые командиры боевиков и главари самопровозглашенных «республик» к июлю 2014 г. запросили о военной помощи РФ в виду того, что понесли значительные потери в боях с украинскими вооруженными силами. Такой призыв прозвучал из уст террориста Игоря Стрелкова после чего на восток Украины россияне отправили из Курска колонну военной техники, перевозящей в том числе ЗРК «Бук».

Фото: Информатор Ракетная система «Бук» с бортовым номером 232, которой был сбит MH17, прибыла из России

Важно помнить, что в течение июня-июля 2014 г. в зоне конфликта произошла серия авиационных инцидентов. 14 июля в Луганской области на высоте в 6500 метров был сбит Ан-26, 16 июля – Су-25, а еще один самолет того же типа обстрелян из ПЗРК. Потери ВВС Украины совокупно за июнь-июль 2014 года составили 10 летательных аппаратов. Украинская сторона частично закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий для полетов гражданской авиации: с 1 июля до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля до эшелона FL320 (9750 метров).

В тоже время, и Международная ассоциация воздушного транспорта и Европейская организация по безопасности воздушной навигации указали в своих заявлениях, что на маршруте следования лайнера МН17 малазийских авиалиний, а именно на эшелоне FL330 (10 050 метров) украинской стороной ограничений не вводилось. В тоже время 17 июля за 17 часов до катастрофы Россия ввела ограничения для полетов гражданской авиации в свое сопредельное с Украиной российское воздушное пространство до высоты более 16 километров (до эшелона FL530), что сопоставимо с максимальной высотой поражения зенитного ракетного комплекса «Бук» (около 18 километров).

По иронии судьбы именно 17 июля Boeing 777-200ER борт 9M-MRD компании Malaysian Airlines, выполняющей ежедневный рейс MH16 Куала-Лумпур—Амстердам, исполнилось ровно 17 лет!

В свой обратный рейс МН17 взлетел в аэропорту Схипхол из терминала Н в 10:31 с 15 членами экипажа и 283 пассажирами на борту. Полёт до границы с Украиной проходил на эшелоне FL310 (9450 метров), далее на эшелоне FL330 (10 050 метров). В 12:53, при входе в зону ответственности Днепропетровского РПИ, самолёт, согласно плану полёта, должен был подняться до эшелона FL350 (10 650 метров), но отрицательно ответил на запрос авиадиспетчера о подъёме, оставшись на эшелоне FL330, в результате чего диспетчером на эшелон FL350 был поднят другой самолёт. Эшелон FL330, на котором шёл рейс MH17, над территорией Украины был открыт для международных транзитных рейсов.

Примерно в 16:20 по местному времени борт МН17 был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Как установила реконструкция, боевая часть ракеты взорвалась слева от самолёта непосредственно возле кабины пилотов и, в последствии, самолет начал распадаться в воздухе. После отрыва кабины пилотов и части салона бизнес-класса они тут же рухнули на землю.

Фото: EPA/UPG Обломки малазийского Boeing MH17 в поле под Донецком, Украина, 17 июля 2014.

Оставшаяся часть самолета продолжала лететь еще около 8,5 километров в направлении на восток, элементы верхней части самолета были сорваны встречными потоками воздуха – скорость которых достигала 900 км/ч. Законцовки обоих крыльев отломились, задняя часть фюзеляжа треснула и это привело к отделению хвостовой части самолёта от центральной.

От момента поражения до падения всех обломков самолета в районе села Грабово в Шахтерском районе, подконтрольным боевикам из «ДНР» прошло не более 1,5 минут, что зафиксировано бортовыми самописцами. Разброс обломков самолета охватил район в 15 кв.км., а зона поисковых работ превысила 32 кв.км. Вследствие аварии все 298 людей, находящихся на борту, погибли.

Исходя из числа погибших, трагедия МН17 стала крупнейшей авиакатастрофой в истории авиации за период после событий 11 сентября 2001 года и 9-й по летальности во всей истории мировой авиации. Уже на ранних этапах следствия и установления виновных в ужаснейшей авиационной трагедии стало очевидно, что ответственность за нее лежит на российской стороне, военная агрессия которой против Украины привела к разрастанию вооруженного конфликта на Донбассе и переход части региона под контроль террористических групп.

JIT в действии: следствие докажет

Подсолнухи в Нидерландах теперь перестали быть лишь только напоминанием о известных на весь мир полотнах местного художника Винсента ван Гога. Теперь ярко-желтые цветы - это скорее символ трагедии МН17, в которой погибли 192 нидерландских подданных короля Виллема-Александра.

К примеру, в голландском городе Хильверсуме, 15 жителей которого погибли в небе над Донбассом, в память о трагедии МН17 в центре города перед ратушей разместили бронзовый монумент в виде подсолнухов. Таких же, что росли на донбасском поле на которое упали обломки лайнера. Семена подсолнухов, взятые с того же поля накануне 5-й годовщины были высажены бургомистром Хильверсуме, священником и другими жителями на многих городских улицах и перекрестках.

Фото: стопкадр видео Памятник жертвам авиакатастрофы в нидерландском городе Хильверсум

Накануне дня памяти погибших пассажиров Boeing-777 в Ньювейгене собрался международный симпозиум, в котором принимают участие ближайшие родственники погибших, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек, председатель уголовного отделения Нацполиции Нидерландов Вильберто Поллисен, посол Австралии, а также основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс. Член правления фонда «Авиакатастрофа», который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17 Пит Плуг, заявил, что это мемориальное событие, совсем не для того, чтобы манипулировать вопросом трагедии, но, тем не менее, это лишний повод вернутся к теме расследования, т.к. эта трагедия повлияла на родных погибших и весь мир. Зал, где проходил симпозиум был украшен 298 подсолнухами по числу жертв МН17.

Донбасские подсолнухи – говорящие символы трагедии МН17. Это важный элемент увековечивания памяти о ней, но для живых родственников жертв катастрофы и всего мирового сообщества куда более важным вопросом является установление и наказание повинных в том, что она произошла.

Расследование причин катастрофического инцидента длится уже также почти 5 лет и на базе имеющихся результатов можно прийти к однозначному выводу, что за гибелью 298 пассажиров стоит подрывная международная террористическая деятельность высшего военно-политического руководства РФ, и непосредственно президента Владимира Путина.

Здесь следует привести заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини в связи с пятой годовщиной трагедии. В нем она в очередной раз призывает Россию признать ответственность за крушение рейса МН17 на Донбассе и сотрудничать со следствием в полной мере. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме юридических процедур, которые предстоит провести. ЕС приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам. «Выводы этого расследования очень важны для нас. Вы знаете, ЕС всегда полностью поддерживал ведение расследования. Все 28 стран (ЕС) подтвердили полную поддержку выводов этого расследования и усилиям, направленным на привлечение (виновных) к ответственности. Мы призываем Россию взять на себя ответственность и внести вклад в усилия по установлению виновных», - сказала она.

Фото: 24tv.ua Федерика Могерини

Но российская сторона продолжает всеми силами упорствовать этому и остается глухой к призывам ЕС. Более того, руководитель комитета по международным делам Государственной думы РФ Леонид Слуцкий назвал заявление Могерини "на редкость циничным и политически ангажированным", что лишний раз подчеркивает страх российского руководства перед данной темой. Ведь данные международного расследования четко и однозначно указывают на российскую причастность к инциденту.

В начале, стоит упомянуть результаты технического расследования причин катастрофы, проведенного Советом по безопасности Нидерландов (DSB) согласно положениям Конвенции ИКАО. В предварительном отчете DSB от 9 сентября 2014 г. отмечалось, что не было обнаружило признаков технической неисправности самолёта или ошибки экипажа. Исходя из показаний бортовых самописцев и данных наземных диспетчерских служб, голландские эксперты констатируют, что рейс MH17 выполнялся в штатном режиме до 17:20:03 MSK, когда записи самописцев внезапно обрываются.

Также сказано, что самолёт разрушился в воздухе после попадания в него большого количества небольших высокоэнергетических объектов. В окончательном отчете уже четко указано, что МН17 был сбит ракетой «земля-воздух». Исходя из свойств обломков, найденных в районе крушения, а также осколков, извлечённых из тел экипажа и пассажиров самолёта, делается вывод об их соответствии поражающим элементам и обломкам только одного распространённого в регионе типа боеголовок – а именно 9Н314М. Ими могут оснащаться ЗУР 9М38 и 9М38М1, которые, в свою очередь, могут применяться в составе ЗРК «Бук», «Бук-М1» и «Бук-М1-2».

7 августа 2014 г. вслед за техническим расследованием причин катастрофы начала свою работу совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, США и Малайзии, и других стран, чьи граждане находились среди жертв катастрофы, а также представители Евроюста.

Фото: Отчете Jit в Ньювегейне, Нидерланды, 28 сентября 2016. Отчет JIT в Ньювегейне, Нидерланды, 28 сентября 2016.

28 сентября 2016 года в Нидерландах представила предварительные результаты уголовного расследования причин катастрофы. JIT пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой 9М38 ЗРК «Бук», при этом прочие версии происшествия были отвергнуты на основе анализа, подобного проведённому в техническом отчёте. Запуск ракеты произошел из района поселка Первомайский, который в то время уже находился под контролем боевиков «ДНР». Также следствие утверждает, что ЗРК «Бук», сбивший самолёт, прибыл из России, а после катастрофы был доставлен обратно на её территорию, что вытекает из свидетельских показаний, перехваченных переговоров повстанцев, фото- и видеоматериалов, спутниковых снимков и данных разведок США и Нидерландов.

24 мая 2018 года JIT выпустила доклад, в котором были подтверждены выводы исследовательской группы Bellingcat о задействовании в атаке ЗРК «Бук», стоящего на вооружении 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Это формирование Войск ПВО Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации (в/ч 32406). Пункт ее постоянной дислокации – посёлок Маршала Жукова Курского района, Курской области. Формирование входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

Результаты экспертной комиссии были основаны на анализе технических данных самого «Бука», уникальных отличительных признаках установки, производившей пуск, а также на материалах российских очевидцев транспортировки ЗРК из Курска к границе с Украиной. В презентации следственной группы была приведена хронология движения комплекса «Бук» из Курска через Старый Оскол и Миллерово с 23 по 25 июня, а также предварительно установлен тип и серийный номер ракеты, поразившей малазийский авиалайнер. В итоге 25 мая 2018 г. правительства Нидерландов и Австралии заявили, что возлагают на Россию ответственность за сбитый Boeing-777 рейса MH17.

Фото: EPA/UPG Следователь JIT Фред Вестербеке представил обломки ракеты во время пресс-конференции по расследованию катастрофы Malaysia Airlines MH17 , 24 мая 2018 .

В заявлении на сайте правительства Нидерландов в частности было сказано: «Исходя из выводов JIT, Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки «Бук», которая использовалась для уничтожения самолета рейса MH17…»

В ноябре 2018 года стало известно о подаче иска против России в ЕСПЧ родственниками 55-ти жертв катастрофы. Заявители обвинили российские власти в том, что они нарушили их основные права, сбив Boeing, и препятствовали независимому расследованию.

Российская сторона традиционно отвергла все выводы и обвинения, ссылаясь на непрофессионализм международной комиссии, в которую делегированы эксперты 11 стран! Вместо этого была начата массированная компания по дезинформации вокруг сбитого МН17, и продвижение в СМИ различных фейковых материалов, о чем отметил в своем заявлении спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

На базе выводов докладов JIT началась работа по установлению круга лиц причастных к катастрофе. В итоге 19 июня 2019 года Государственная прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает в причастности к крушению россиянина бывшего полковника ФСБ Игоря Гиркина («Стрелкова»), командовавшего силами повстанцев летом 2014 года, и троих его подчинённых. А именно двух граждан РФ: Сергея Дубинского («Хмурый»), экс-главе разведки «ДНР», который согласно данным перехваченных телефонных переговоров запросил у российского руководства предоставление установки «Бук» с целью противодействия украинской авиации, и Олега Пулатова («Гюрза»/«Халиф»), бывшему российскому офицеру, который отвечал за охрану установки «Бук» в районе южнее Снежного. Четвертый подозреваемый – командир разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леонид Харченко («Крот») – координатор транспортировки установки к месту пуска и ее эвакуации назад в Россию.

Фото: EPA/UPG Представитель JIT Вильберт Паулиссен во время отчета 19 июня 2019.

Никто из четырех обвиняемых лично не принимал участия в запуске ракеты из «Бука» по гражданскому лайнеру. Но следствие полагает, что они должны быть привлечены к ответственности, поскольку предпринимали совместные действия для получения «Бука» из России — даже если собирались сбивать не гражданские, а военные самолеты.

Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в городе Бадхуведорп (Нидерланды), где размещен окружной суд Гааги. Следствие считает, что процесс может продлиться около года. Но ясное дело, что целью международного правосудия должны стать не только пособники преступления, приведшего к трагедии МН17, но и те, кто были его организаторами и принимали политические решения.

Локерби 2.0 для путинских террористов

Относительно военных преступников высоко ранга, то их имена в деле МН17 также хорошо известны. Еще в конце 2015 года JIT получила отчёт экспертно-журналистской группы «Bellingcat», который содержал, в частности, список из 20 имён российских военных, которые, как полагает группа, могут быть причастны к катастрофе малайзийского самолёта на Донбассе.

Эксперты «Bellingcat» тогда пришли к выводу, что часть ответственности за трагедию MH17 несут высшие чины российской армии. В число виновных входят: командир зенитного ракетного соединения Западного военного округа полковник Алексей Золотов, командующие 20-й гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Лапин (до 8 июля 2014) и Александр Чайко (с 8 июля 2014), начальник войск противовоздушной обороны и авиации ЗВО Андрей Коханов, командующий войсками ПВО Сухопутных войск Вооружённых Сил России Александр Леонов, командующий войсками Западного военного округа Анатолий Сидоров, главнокомандующий сухопутными войсками России Олег Салюков, министр обороны России Сергей Шойгу вместе с заместителями Валерием Герасимовым и Аркадием Бахиным, президент и непосредственно верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин.

Фото: EPA/UPG Слева-направо: Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов

Учитывая масштабность трагедии с МН17 24 июня 2015 года, спустя почти год после катастрофы, Нидерланды выступили с предложением создать Международный трибунал при ООН для уголовного преследования виновных в катастрофе авиалайнера. В июле к данной инициативе присоединились Австралия, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия и Украина. 14 июля Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции с требованием создать Международный трибунал, чтобы гарантировать справедливое правосудие для виновных в крушении лайнера на Донбассе. Малазийские дипломаты тогда сослались на главу VII Устава ООН «Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии».

В МИД РФ идея проекта резолюции о создании трибунала была названа преждевременной, нелогичной и контрпродуктивной. Вместо трибунала ООН по крушению рейса MH17, который нес риск преследования высшего военно-политического руководства РФ, Москва предложила назначить спецпосланника ООН по расследованию авиакатастрофы в Украине.

29 июля 2015 года состоялось голосование Совета безопасности ООН по проекту резолюции, предложенному Малайзией. «За» проголосовали 11 из 15 стран-членов Совета безопасности, Китай, Ангола и Венесуэла – воздержались. Воспользовавшись правом вето, Россия заблокировала принятие данной резолюции. Решение России вызвало негативную реакцию у правительств государств, которые поддерживали эту идею, и они заявили о продолжении попыток создания иных судебных механизмов привлечения к ответственности виновных в гибели самолёта.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила 2 октября 2016 года, что судебный процесс по делу катастрофы МН17 в Донецкой области может быть организован международным сообществом в обход Совбеза ООН, в стиле судебного процесса по делу Локерби. «Можно создать международный трибунал «по типу Локерби». Либо это может быть домашнее расследование в Нидерландах, при условии, что у его организаторов будет возможность привлечь виновных к ответственности. Необходима экстрадиция преступников, чтобы они смогли ответить за свои злодеяния», - заявила Бишоп.

Фото: EPA/UPG Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп

«Дело Локерби» представляет собой крупную авиационную катастрофу, произошедшую 21 декабря 1988 года с авиалайнером Boeing 747-121 авиакомпании Pan American, который совершал рейс PA103 по маршруту Франкфурт-на-Майне – Лондон – Нью-Йорк – Детройт. Через 58 минут после вылета из Лондона в его грузовом отсеке в носовой части произошёл взрыв пластичной взрывчатки «Семтекс» (производства Чехословакии), и в результате погибли 270 человек. Расследованием причин катастрофы рейса PA103 занялся британский Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB). После трех лет работы было установлено, что взрывное устройство на борту самолета было заложено Абделем аль-Миграхи, главы службы безопасности авиакомпании Libyan Arab Airlines Абдельбасета Али Махмеда Аль-Меграхи, который на самом деле был сотрудником ливийского мухабарата и двоюродным братом одного из ближайших соратников Муаммара Каддафи. Это стало поводом для введения СБ ООН международных санкций против Ливии, которые повергли страну в состояние глухой международной изоляции.

Чтобы привлечь преступников к ответственности был создан трибунал Локерби по катастрофе рейса 103 Pan American. Согласие ООН для учреждения подобного трибунала не требуется, необходима лишь договоренность между государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Ливия согласилась выдать их после долгих переговоров в 1999 г. – санкции подействовали. Суд проходил на нейтральной территории, в голландском Утрехте, и длился полтора года. Аль-Меграхи был признан виновным и был приговорен к высшей мере наказания – пожизненному заключению.

В 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв над Локерби. Триполи заявил, что не намерен признавать вину за совершение теракта, однако соглашается с тем, что взрыв был организован одним из официальных лиц ливийского государства. В соответствии с соглашением, достигнутым между представителями Ливии, Великобритании и США, Ливия осуществила адресные выплаты семье каждого из погибших на общую сумму в 2,7 млрд.$ в обмен на полное снятие экономических санкций с Триполи.

Фото: газета.ру 21 декабря 1988 г авиалайнер Boeing 747-121 Pan American, летевший из Лондона в Нью-Йорк, был взорван в небе над Локерби и рухнул на жилые дома.

Но только лишь этим «трибунал Локерби» не завершился. В разгар первой гражданской войны в Ливии (февраль-ноябрь 2011 года) бывший секретарь Главного народного комитета юстиции Ливии Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль в интервью «Associated Press» заявил, что у него якобы есть доказательства того, что Каддафи лично отдал приказ взорвать самолёт над Локерби - при чем это было сделано в интересах Ирана, выступившего заказчиком теракта. Преградой к следствию стала гибель Каддафи в октябре 2011 от рук повстанцев в его родном городе Сирт.

Возвращаясь к делу МН17, следует упомянуть, что в январе 2019 г. в Гааге 5 странами-участниками JIT был подписан межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе малазийского Boeing.

Кроме того, тема МН17 фигурирует и в тексте украинского меморандума поданного в июне 2019 г. в Международный суд ООН в котором задокументированы нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Монреальской конвенции о борьбе с незаконными актами против безопасности гражданской авиации.

Таким образом, вокруг военных преступников высокого ранга из российского руководства все плотнее сжимается удавка - как международных санкций, так и нависает дамоклов меч возмездия в лице трибунала по МН17. Реализация сценария «дела Локерби» для России очень вероятна, а президент Путин близок к повторению судьбы Каддафи. Преступления международных террористов не имеют оправдания и сроков давности, ведь от законного наказания его спонсоров и проводников подобной политики бесконтрольного устрашения зависит не только сатисфакция требований семей погибших, но и надежность функционирования мировой система безопасности.

Убийство невинных людей никогда не должно оставаться безнаказанным.