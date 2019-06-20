Расследование по МН17. Первые четыре подозревамых есть, остальным приготовиться

Пять лет назад мало кто верил, что следствие по расследованию причин трагедии рейса МН17 малайзийских авиалиний сможет не только установить причину, но и определить тех, кто может быть к этому причастен. Говорили, мол, если и установят, то найти не смогут – они уже давно будут на том свете, равно как и сам ЗРК Бук будет распилен на части и сдан на металлолом. Но нет.

Фото: EPA/UPG

На вопрос, что произошло, ответ был дан в сентябре 2016 года, когда Совместная следственная группа (ССГ) обнародовала причины крушения. Самолет, в котором находилось 298 человек, был сбит ракетой «Бук», которая была выпущена с подконтрольной боевикам территории.

Целью следующей стадии расследования было установить, кто это сделал и по чьему приказу. И вот, через пять лет после трагедии, ССГ назвала первые четыре имени лиц, которых подозревают в совершении этого тяжкого преступления.

Обе пресс-конференции с разницей в два года и восемь месяцев прошли в одном и том же конференц-центре NBC в небольшом городишке возле Утрехта Ниувегейне, название которого по-русски кто-то упорно переводит как Ньювегейн – нет, это не английский язык, это – нидерландский, тут другое произношение.

Фото: EPA/UPG

Порядок событий все тот же – утром ССГ сначала встречается с родными и близкими погибших, рассказывает, что удалось установить, и уже потом – с прессой. Как только родственники выходят со встречи, журналисты пытаются вежливо расспросить, что же им рассказали следователи. И со слов близких погибших пошли первые новости – будет названо четыре имени, а суд над подозреваемыми состоится в марте 2020 года.

Четверо подозреваемых: Игорь Гиркин, известен как Стрелков, бывший фээсбэшник, Сергей Дубинский по прозвищу Хмурый, бывший гереушник, Олег Пулатов по прозвищу Гюрза, бывший спецназ ГРУ – все бывшие российские военные и Леонид Харченко по кличке Крот, единственный украинец, который на то время командовал боевиками в Донецком регионе.

«Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17… Есть версия, что они хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за сбивание МН17. То, что они хотели совершить и что совершили на самом деле, будет определено судом», - пояснил роль подозреваемых глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербейке.

Фото: EPA/UPG Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

На пресс-конференции представители ССГ детально рассказали, как, основываясь на перехваченных телефонных разговорах и на показаниях свидетелей, были установлены конкретные факты, причем вся информация сопровождалась демонстрацией на большом экране как выдержками из чата и фотографиями из социальной сети Вконтакте, так и полной распечаткой телефонных разговоров между заинтересованными лицами.

Так, на экран вывели романтический чат в популярной в России соцсети Вконтакте между солдатом М. из первого батальона 53 бригады ПВО РФ из Курска и некой девушкой Анастасией. Солдат М. ей пишет, что находится в пути вместе с сослуживцами из третьего батальона и с лейтенантом Х, имя которого на экране затерто в интересах следствия. Он также говорит, что этот третий батальон должен дальше ехать другим путем, но куда – это «очень большой секрет», хотя может намекнуть. «Дан приказ ему на запад», - пишет М. На это девушка отвечает: «Ты имеешь в виду сине-голубую (сторону)» и вставляет в чат три украинских флага.

ССГ установила, что лейтенант Х в настоящее время служит в чине капитана в той же 53 бригаде в Курске и с экрана просит его выйти на контакт, чтобы ответить на ряд вопросов о его роли. Кроме того, ССГ, основываясь на фотографиях солдат, выложенных в соцсетях, также располагает информацией, кто именно из 53 бригады находился в то время поблизости от украинской границы и просит этих важных свидетелей сообщить, кто именно был в команде того ЗРК, из которого сбили МН17.

Теперь коротко о фигурантах. Игорь Гиркин на то время был так называемым министром обороны Донецка и находится на прямом контакте с руководством РФ. Дубинский был его подчиненным, руководил контрразведкой и тоже был в регулярном контакте с РФ. Пулатов был заместителем Дубинского в службе контрразведки. Харченко же был под прямым руководством Дубинского и руководил боевиками в Донецком регионе. Таким образом, эти четверо составляют единое звено, которое связывает так называемую «ДНР» с РФ, и благодаря которому в Украину из России было завезено тяжелое вооружение.

Следствие приводит несколько телефонных разговоров. Так, в одном из них Гиркин с помощником главы Крыма Аксенова, причем тот звонил Гиркину по приказу самого Аксенова, говорит: «Если в ближайшее время не будет масштабной помощи, то нас задавят. Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием хотя бы, с поддержкой артиллерии, то не удержать нам юго-восток. Нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗР мы уже не можем обойтись, и все это нужно со специалистами, уже готовыми. Времени готовить [самим] их у нас уже нет и не будет».

Через 15 минут после этого разговора Гиркину позвонил сам Аксенов и сообщил, что для предоставления военной помощи уже сформирован «координационный центр». «Подробности говорить не хочу по телефону», - говорит Аксенов.

Крайне интересен еще один диалог с самим помощником президента РФ по делам непризнанных территорий Владиславом Сурковым. С ним напрямую контактировал самопровозглашенный премьер-министр так называемой «ДНР» Александр Бородай, который в интервью журналистам называет Суркова никак не иначе, но «наш человек в Кремле». Он тоже звонил Суркову, докладывая о сложной для боевиков ситуации на востоке Украины. На что Сурков ему отвечает: «Я поговорил со старшими товарищами, старше не бывает, кто там отвечает за военную историю, и они пообещали помочь». «Тяжело, но еще продержимся», - реагирует Бородай.

Что же касается Пулатова и Харченко, то, в соответствии с данными следствия, они сопровождали ЗРК Бук и в момент запуска ракеты находились рядом с установкой.

Ни Украина, ни Россия экстрадировать этих людей, в соответствии с национальным законодательством, не могут, но просит РФ и Украине их допросить.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, который присутствовал на пресс-конференции, отреагировал сразу: «Мы будем пытаться арестовать это лицо и сделаем все, что можем. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда с Нидерландами и, в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда в отношении этого человека».

Суд в отношении четырех может продолжаться около года, а подозреваемых со временем может стать больше. Так, следствие заинтересовано установить команду военных, которая обслуживала Бук. «Нам известно, что это четыре человека, это небольшая группа людей. Конечно, есть другие, с другой ответственностью, но сейчас сложно сказать, сколько конкретно людей будет установлено, и будет ли достаточно доказательств, чтобы включить этих людей (в расследование)», - говорит он.

Фото: Макс Требухов

ССГ также заинтересована установить и руководящее звено из числа тех, кто отдал приказ. Наверняка, следствие работает над тем, чтобы установить роль и Аксенова, и Суркова. «Несколько лет назад, когда мы начали это расследование, было много тех, кто говорил, что вы его можете начать, но вы его не закончите. Потом, два года назад, мы сделали презентацию и обнародовали установленные факты, и тогда было много тех, кто думал, что мы не сможем установить, кто причастен к этому. Но сейчас мы делаем шаги в уголовном преследовании людей, которые причастны к трагедии МН17», - говорит Вестербейке.

Естественно, что не обошлось без «российского видения вопроса»: российская журналистка спросила, почему следствие не доказало того факта, который всем известен и подтвержден документально, что ракета принадлежала украинской армии. Вестербейке за следствие обиделся. «Мы все это изучили – именно так мы делаем, когда ведем расследование в Нидерландах. У нас есть своя собственная информация и эксперты, мы также изучили информацию, предоставленную российской стороной, которая не была достаточной для того, чтобы конкретно сказать, что произошло с ракетой, нам не была предоставлена четкая картина данных радара», - напомнил Вестербейке об отказе российской стороны сотрудничать.

Фото: EPA/UPG Глава Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербейке во время пресс-конференции, в Ньювегейне, Нидерланды, 19 июня 2019 г.

Прокурор Нидерландов подтвердил, что следствие установило причастность Российской Федерации к трагедии рейса МН17. «У нас есть все материалы, которые это подтверждают. РФ же ничего не предоставила в этом отношении, и это - пощечина всем родным жертв», - резанул он.

Его коллега, глава центрального департамента расследования преступлений Национальной полиции Нидерландов, представитель Совместной следственной группы (ССГ) Вильберт Паулиссен тоже огорчил российскую журналистку, сообщив, что предоставленная РФ информация об установке "Бук" и ракете недостаточна для следствия.

«Мы получили эту информацию от Российской Федерации, о ракете, о документации на нее. Мы видели радарные данные, изучили их. Мы делали это всё в рамках нашего голландского расследования, у нас проводилось собственное расследование. Информация, которую мы получили из РФ, не была достаточной для того, чтобы можно было делать выводы о том, откуда эта пусковая установка, и что это за установка", - сказал он.

Фото: EPA/UPG Представитель Совместной следственной группы (ССГ) Вильберт Паулиссен

«Мы по-прежнему ожидаем ответ, где именно это вооружение, которое было снято на видео, действительно ли оно было из Российской Федерации и где именно оно находилось 17 июля 2014 года. Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - добавил Вестербеке.

В России же прогнозировано результаты расследования назвали «голословными» для того, чтобы дискредитировать РФ в глазах международной общественности, к тому же не было продемонстрировано ни одного доказательства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, сам того не зная, выразил несогласие с позицией РФ, заявив, что он «полностью уверен в независимости и профессионализме расследования и правовой системы Нидерландов». «Как ясно дал понять Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, все страны должны сотрудничать в усилиях по установлению правды, справедливости и ответственности», - убежден генсек альянса.

Продолжение следует. Все четверо вышеупомянутых лиц будут привлечены к уголовной ответственности в связи с их предполагаемой причастностью к крушению авиалайнера рейса MH17. Уголовное дело будет рассматриваться в окружном суде города Гааги, заседания которого будут проходить в здании Судебного комплекса Схипхола по адресу Дëйзендбладвег 100, Бадхуведорп в Нидерландах. Вот адрес на нидерландском, на всякий случай, для заинтересованных лиц: Duizendbladweg 100, Badhoevedorp,The Netherlands. Первое судебное заседание начнется в 10 утра 9 марта 2020 года. Будут подозреваемые в суде или нет – суд начнется.