​В Авдеевке начали восстановление известной многоэтажки с муралом

В Авдеевке начали восстановление известной многоэтажки на Молодежной, 20 с муралом.

Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Александр Куць.

"Здание имеет многочисленные повреждения - пробоины от снарядов в стенах, плитах перекрытия, разрушены перегородки, крыша, балконы. Восстановление происходит за счет областного бюджета. Общая сметная стоимость строительства первой очереди согласно экспертного отчета восточного филиала ГП «НИИпроектреконструкция» составляет 27 млн 480 тыс. гривен", - рассказал Куць в фейсбуке.

В ходе работ уже разобрали разобрали завалы, демонтировали аварийные части дома и приступили к восстановлению несущих конструкций.

Мурал на доме в Авдеевке создал австралийский художник Гвидо Ван Гелтен. На нем изображена местная учительница украинского языка и литературы Марина Марченко.