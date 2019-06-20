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ГосЧС предупредила киевлян о сильном загрязнении воздуха до конца недели

Самый тяжелый воздух - в районе Оболонского проспекта, на Бессарабке и Демеевской площади.

ГосЧС предупредила киевлян о сильном загрязнении воздуха до конца недели
Фото: wikimapia.org

В Киеве в ближайшую неделю сохранятся метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом предупреждает пресс-служба ГосЧС.

В течение 18-19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных концентраций (ПДК) в районах Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в Киеве до 24 июня.

В Киеве и области вследствие погодных условий сохраняется наивысший уровень пожарной опасности, в черте города категорически запрещено разведение огня, также запрещено бросать в сухую траву спички и окурки.

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