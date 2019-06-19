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В четверг в Киеве до +32 градусов, без осадков

Температура воздуха ночью +15…+21 градус.

В четверг в Киеве до +32 градусов, без осадков
Фото: electraua.info

В четверг, 20 июня, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+32 градуса.

В Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +27…+35 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+34 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+35 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.

19 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

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