Горсовет Харькова вернул проспекту Григоренко имя Жукова

Городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает "UA:Харьков".

За такое решение проголосовали 59 депутатов, против - 13.

"Я не переименовывал проспект, это сделали за меня, сделала это областная администрация в лице Райнина. Мы получили петицию о возвращении проспекту исторического названия. Вопрос был вынесен на сессию городского совета. Я арбитр в этой ситуации и хочу вам показать, что за то, чтобы вернуть историческое название собрали более 50 тыс. подписей. Против - 5056", - прокомментировал решение мэр города Геннадий Кернес.

Современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации - в проспект Петра Григоренко

Весной 2019 года в Харькове запустили петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова.

Мэрия поддержала ее на основании того, что к запрещенной символике коммунистического режима не относятся названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины.

Напомним, 2 июня протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник маршалу Жукову в Харькове. Среди участников акции были представители Национального корпуса. Полиция попыталась разогнать участников акции возле памятника слезоточивым газом. По факту сноса памятника, открыли два уголовных производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса, поскольку во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ, из-за чего пострадали трое полицейских.