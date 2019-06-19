Вечером 18 июня на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ-21099" и BMW погибли три человека и один получил травмы.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

ДТП произошло недалеко от поселка Николаевка. За рулем BMW находился старший оперуполномоченный управления Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

В результате столкновения пассажиры "ВАЗа" - мужчина и женщина - погибли на месте, девятилетняя девочка получила многочисленные травмы и позже скончалась в больнице.

Фото: dbr.gov.ua

Полицейский-водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему сообщено о подозрении по ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Кроме того, следователи проверят действия врачей, которые оказывали медпомощь несовершеннолетнему ребенку.

Напомним, ранее в Херсонской области из-за ДТП утонул мужчина и двое детей.