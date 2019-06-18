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В Херсонской области из-за ДТП утонул мужчина и двое детей (обновлено)

Водитель съехал в Перекопский канал.

В Херсонской области из-за ДТП утонул мужчина и двое детей (обновлено)
Фото: MFA_Ukraine / twitter

В понедельник, 17 июня, в Херсонской области в ДТП утонули мужчина и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Информация об исчезновении трех человек поступила спасателям около 10 утра. Во время поисков установлено, что накануне водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в Перекопский канал. Вследствие ДТП погиб сам водитель 1984 года рождения, а также двое детей - 2002 и 2014 годов рождения.

Тела всех погибших подняты из воды.

На месте происшествия работали 65 спасателей и 7 единиц техники.

Обновление. По данным местного издания "Новости Херсонщины", о пропаже детей сообщила 43-летняя жительница села Магдалиновка. Женщина сообщила, что сосед вызвался отвезти ее детей в сельский магазин и пропал. Позже стало известно, что мужчина благополучно добрался до магазина, посадил детей в машину и отправился в обратный путь, но домой не вернулся.

Пропавших искали как полицейские, так и местные жители. Только через 17 часов следы легкового автомобиля, уходящие в оросительный канал, обнаружили у соседнего села.

На дне водоема, глубиной более 5 метров, водолазы нашли утонувший автомобиль «Москвич-412», на котором уехали пропавшие люди. Окна машины были открыты, а салон без пассажиров. Однако, надежда спасателей на то, что кому-то удалось выжить, не оправдалась: погибших обнаружили на дне Перекопского оросительного канала.

Напомним, в Хмельницкой областью вчера ночью разбился туристический автобус, ехавший из Неаполя. В аварии погиб один мужчина и пострадали три женщины.

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