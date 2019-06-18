Количество обстрелов на Донбассе превысило три десятка

Погибших среди украинских военных нет, один боец получил травму.

В понедельник, 17 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 34 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе девять раз - с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись позиции ООС вблизи населенный пунктов Широкино, Талаковка, Лебединское, Пищевик, Водяное, Павлополь, Новоселовка Вторая, Пески, Авдеевка, Марьинка, Опытное, Южное, Крымское, Попасная, Луганское, Шумы, Новотошковское, Новоалександровка и Золотое-4.

В ходе боевых действий один украинский военный получил боевую травму.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки ранены трое оккупантов.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз в районе Луганского. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, на этой неделе в Минске пройдет вторая встреча трехсторонней контактной группы в обновленном составе.