Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Вера в одиночество
Вера в одиночество
ГлавнаяОбществоВойна

Количество обстрелов на Донбассе превысило три десятка

Погибших среди украинских военных нет, один боец получил травму.

Количество обстрелов на Донбассе превысило три десятка

В понедельник, 17 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 34 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе девять раз - с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись позиции ООС вблизи населенный пунктов Широкино, Талаковка, Лебединское, Пищевик, Водяное, Павлополь, Новоселовка Вторая, Пески, Авдеевка, Марьинка, Опытное, Южное, Крымское, Попасная, Луганское, Шумы, Новотошковское, Новоалександровка и Золотое-4.

В ходе боевых действий один украинский военный получил боевую травму.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки ранены трое оккупантов.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз в районе Луганского. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, на этой неделе в Минске пройдет вторая встреча трехсторонней контактной группы в обновленном составе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также