Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair 17 июня открыла рейс из Харькова в польский город Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - наступила очередь Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", - написал Омелян в фейсбуке.

Цены на билеты стартуют от 12 евро.

"19 июня ждем Ryanair в Одессе", - отметил министр.

Согласно данным системы бронирования, рейсы Ryanair Харьков-Краков будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Вылет из Харькова в 13:25, прилет в Краков - в 14:30. Из Кракова самолет вылетает в 09:45, прибытие в Харьков - в 12:50.

Рейсы "Одесса - Краков" будут осуществляться по средам и воскресеньям.

Вылет из Одессы запланирован на 13:05, прибытие в Краков - в 13:50. Из Кракова самолет будет вылетать в 09:30, прибытие в Одессу - в 12:15.

Для аэропортов Харькова и Одессы это первые рейсы Ryanair.

Как сообщалось, 15 июня прямой авиарейс запустили между Киевом и Измиром.