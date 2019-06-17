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На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека

Еще четыре человека госпитализированы с травмами.

Фото: od.npu.gov.ua

Ночью 17 июня на трассе Киев - Одесса возле села Воробеевка (Великомихайловский район Одесской области) произошла авария с тремя погибшими.

На сайте одесской полиции говорится, что водитель Lexus не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ. От удара его откинуло на еще один стоявший рядом автомобиль.

В результате водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу. Еще один пассажир ВАЗ, а также водитель Lexus и двое его пассажиров госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, что ночью 17 июня еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на трассе возле Харькова. Там произошло столкновение легкового автомобиля Geely CK и автобуса Scania.

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