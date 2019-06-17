В киевском парке Дружбы народов отметили День отца

Фото: Макс Левин

16 июня в киевском парке Дружбы народов отметили День отца, который в этом году впервые получил официальный статус.

Согласно указу президента Украины от 18 мая 2019 года, День отца будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Организаторами мероприятия выступили движение Men's Rights Ukraine, "Отцовский клуб", общественная организация "Ребенок имеет право" и др.

Участникам мероприятия предложили сыграть в мини-папафутбол, покататься на SUP-бордах, пройти полосу препятствий и определить самую сильную команду "папа + ребенок".

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин