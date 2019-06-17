16 июня в киевском парке Дружбы народов отметили День отца, который в этом году впервые получил официальный статус.
Согласно указу президента Украины от 18 мая 2019 года, День отца будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.
Организаторами мероприятия выступили движение Men's Rights Ukraine, "Отцовский клуб", общественная организация "Ребенок имеет право" и др.
Участникам мероприятия предложили сыграть в мини-папафутбол, покататься на SUP-бордах, пройти полосу препятствий и определить самую сильную команду "папа + ребенок".