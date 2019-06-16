В аэропорту "Борисполь" встретили молодежную сборную Украины U20, которая накануне выиграла чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Футболистам вручили коровай, облили шампанским, после чего они покинули здание аэропорта под скандирование "Украина!"

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, что чемпионат мира U20 проходил в Польше.

На групповой стадии чемпионата украинцы победили США (2:1), Катар (1:0) и сыграли вничью с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале и полуфинале поочередно обыграли с одинаковым счетом 1:0 Колумбию и Италию.

В финальном поединке Украина одержала волевую победу над Южной Кореей со счетом 3:1.