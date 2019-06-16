Два европейских гранда предложили за Салаха 150 млн евро, - СМИ

Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" заинтересованы в услугах форварда английского "Ливерпуля" и национальной сборной Египта Мохамеда Салаха, сообщает Mirror.
Европейские гранды предложили "красным" 150 млн фунтов за 27-летнего игрока, отмечает издание.
В минувшем сезоне Салах принял участие в 52 матчах за "Ливерпуль", записал на свой счет 27 голов и отдал 13 результативных передач.
Всего "турбонаддувной" египтянин забил за команду Юргена Клоппа 71 гол в 104 матчах.
Напомним, "Реал" уже обновил рекорд по тратам за одно трансферное окно.
В свою очередь, "Ювентус" может пополниться четырьмя игроками "Реала".