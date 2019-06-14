Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
​Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности
​Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности
Реванш: махровый или наждачный?
Реванш: махровый или наждачный?
Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
В Виннице полицейские проломили голову соратнику Гриценко
В Виннице полицейские проломили голову соратнику Гриценко
ГлавнаяСпорт

"Вест Хэм" за 27 млн евро подписал на позицию Ярмоленко игрока сборной Испании

Пабло Форналс покинул Ла Лигу.

"Вест Хэм" за 27 млн евро подписал на позицию Ярмоленко игрока сборной Испании
Пабло Форнальс
Фото: Вест Хэм

"Вест Хэм" объявил о подписании полузащитника "Вильярреала" и сборной Испании Пабло Форнальса, сообщает официальный сайт "молотков".

23-летний испанец подписал с "хаммерс" контракт на 5 лет с возможностью продления соглашения еще на год.

Трансфер Форнальса обошелся клубу с Восточного Лондона в 24 млн фунтов (27 млн евро).

Отметим, что несмотря на столь юный возраст Пабло сыграл уже более 150 матчей в Ла Лиге.

За национальную команду Испании Форнальс дебютировал 29 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины.

Добавим, что помимо амплуа плеймейкера Форнальс с удовольствием выполняет роль правого полузащитника. Именно на этой позиции до своей травмы регулярно за "Вест Хэм" выходил на поле Андрей Ярмоленко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также