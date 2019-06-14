"Вест Хэм" за 27 млн евро подписал на позицию Ярмоленко игрока сборной Испании

"Вест Хэм" объявил о подписании полузащитника "Вильярреала" и сборной Испании Пабло Форнальса, сообщает официальный сайт "молотков".

23-летний испанец подписал с "хаммерс" контракт на 5 лет с возможностью продления соглашения еще на год.

Трансфер Форнальса обошелся клубу с Восточного Лондона в 24 млн фунтов (27 млн евро).

Отметим, что несмотря на столь юный возраст Пабло сыграл уже более 150 матчей в Ла Лиге.

За национальную команду Испании Форнальс дебютировал 29 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины.

Добавим, что помимо амплуа плеймейкера Форнальс с удовольствием выполняет роль правого полузащитника. Именно на этой позиции до своей травмы регулярно за "Вест Хэм" выходил на поле Андрей Ярмоленко.