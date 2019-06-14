4-кратный победитель "Тур де Франс" был доставлен вертолетом в реанимацию после падения на этапе "Критериум Дофине"

Многодневка лишилась одного из фаворитов.

Британский велогонщик команды Ineos (бывшая Team Sky), 4-кратный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум получил серьезную травму в результате падения во время разминки перед четвертым этапом многодневки "Критериум Дофине" во Франции, сообщает Velonews.

Фрум упал с велосипеде, разогнавшись примерно до 55 километров в час, уточняет издание.

После инцидента его на вертолете доставили в клинику, где сразу же определили в реанимационное отделение.

В результате у Криса были выявлены переломы правой бедренной кости, ребер и локтя.

В то же время врачи сообщили, что велогонщик не получил травм головы, из-за чего сможет вернуться к гонкам в течение полугода.

Напомним, Фрум четырежды становился победителем "Тур де Франс" (2013, 2015, 2016, 2017).

Нынешняя "Большая петля" стартует 6 июля.