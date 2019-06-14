Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF и бывший абсолютный чемпион в крузервейте Александр Усик (16-0, 12 КО) получил российскую премию "Легенда бокса" как лучший боксер в 2018 году, сообщает sports.ru.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), победив в финале россиянина Мурата Гассиева, и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Добавим, что бой между Усиком и Гассиевым признан "Событием года".

Премию из рук президента WBA, Жилберто Хесуса Мендосы, получил представитель боксера.

Фото: sports.ru

Награждение состоялось в рамках второго Международного боксерского форума в Екатеринбурге.