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Усик награжден российской премией "Легенда бокса"

Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года.

Усик награжден российской премией "Легенда бокса"
Александр Усик
Фото: Twitter

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF и бывший абсолютный чемпион в крузервейте Александр Усик (16-0, 12 КО) получил российскую премию "Легенда бокса" как лучший боксер в 2018 году, сообщает sports.ru.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), победив в финале россиянина Мурата Гассиева, и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Добавим, что бой между Усиком и Гассиевым признан "Событием года".

Премию из рук президента WBA, Жилберто Хесуса Мендосы, получил представитель боксера.

Фото: sports.ru
Награждение состоялось в рамках второго Международного боксерского форума в Екатеринбурге.

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