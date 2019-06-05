Усик свой первый бой в хэвивейте проведет с победителем реванша Джошуа с Руисом, - промоутер

Гендиректор К2 Promotions и со-промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе Александра Усика - Александр Красюк рассказал, как поменялся расклад сил в супертяжелом дивизионе после поражения Энтони Джошуа от Энди Руиса:

"Что произошло с Джошуа? Никто этого точно не знает, возможно, даже сам Джошуа и его команда. Очевидно одно: если бой проигран, то при подготовке и в самом бою однозначно были допущены какие-то ошибки. Конечно, это проигрыш Джошуа. Он не использовал свои преимущества. Если британец сможет оправиться от психологической травмы, то в матче-реванше, который, как я думаю, пройдет в конце этого года, он однозначно будет фаворитом", - цитирует сопромоутера Усика sport.ua.

"Теперь три пояса принадлежат Руису, еще один – Уайлдеру. Оба являются боксерами промоутера Эла Хэймона. Но вопрос об объединительном поединке пока неактуальный. Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", - подытожил Красюк.

Добавим, что Джошуа активировал пункт контракта о матче-реванше. Поединок должен состояться осенью.