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Сразу два конкурента Зинченко могут покинуть "Манчестер Сити" этим летом, - СМИ

Фабиан Делф и Данило недовольны количеством игровой практики.

Фабиан Делф
Фото: Latest Football News
Фабиан Делф
Сразу два конкурента Александра Зинченко по амплуа могут покинуть "Манчестер Сити" этим летом, сообщает BBC.

Речь идет о Фабиане Делфе и Данило, у которых в текущем сезоне возник дефицит игрового времени, отмечает издание.

Данило
Фото: EPA/UPG
Данило
29-летний игрок сборной Англии Дельф сыграл в всего 13-ти матчах за чемпионов Английской Премьер-Лиги во всех турнирах, а 27-летний защитник сборной Бразилии – в 15-ти.

Их контракты рассчитаны до 2020 и 2022 года соответственно.

При этом главный тренер горожан Хосеп Гвардиола вряд ли предрасположен к покупке левого защитника этим летом, поскольку 22-летний Зинченко теперь рассматривается как долгосрочная перспектива, наряду с 24-летним игроком сборной Франции Бенджамином Менди.

Напомним, Зинченко попал в символическую сборную сезона АПЛ среди игроков до 21 года.

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