Экс-тренер "Реала" и сборной Испании возглавил "Севилью"

Фото: ФК "Севилья" Хулен Лопетеги

На посту тренера Sevillistas 52-летний Лопетеги сменил Хоакина Капарроса, который, в свою очередь, заменил Пабло Мачина по ходу прошлого сезона.

Последним клубом Лопетеги был "Реал". Он проработал в мадридском клубе с 14 июня по 29 октября прошлого года, и был уволен после унизительного поражения 1:5 на "Камп Ноу" против "Барселоны".

Также в карьере Лопетеги был опыт работы со сборной Испании, которую он возглавил после Евро-2016, сменив на посту Висенте Дель Боске.

Однако за день до старта на Чемпионате мира-2018 Лопетеги со скандалом покинул "Фурию Роху".

"Севилья" в прошлом розыгрыше Ла Лиги заняла лишь 6 место, в результате чего осталась без путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон.