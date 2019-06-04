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Экс-тренер "Реала" и сборной Испании возглавил "Севилью"

Хулен Лопетеги подписал с андалусийцами 3-летний контракт.

Хулен Лопетеги
Фото: ФК "Севилья"
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги стал новым главным тренером "Севильи", подписав с андалусийским клубом контракт на три года, сообщает официальный сайт "Севильи".

На посту тренера Sevillistas 52-летний Лопетеги сменил Хоакина Капарроса, который, в свою очередь, заменил Пабло Мачина по ходу прошлого сезона.

Последним клубом Лопетеги был "Реал". Он проработал в мадридском клубе с 14 июня по 29 октября прошлого года, и был уволен после унизительного поражения 1:5 на "Камп Ноу" против "Барселоны".

Также в карьере Лопетеги был опыт работы со сборной Испании, которую он возглавил после Евро-2016, сменив на посту Висенте Дель Боске.

Однако за день до старта на Чемпионате мира-2018 Лопетеги со скандалом покинул "Фурию Роху".

"Севилья" в прошлом розыгрыше Ла Лиги заняла лишь 6 место, в результате чего осталась без путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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