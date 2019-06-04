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Следователи вызвали Неймара в суд и изъяли телефон по делу об изнасиловании

Процесс об изнасиловании набирает обороты.

Следователи вызвали Неймара в суд и изъяли телефон по делу об изнасиловании
Неймар
Фото: EPA/UPG

Перед стартующим 14 июня в Бразилии Кубком Америки по футболу лидер бразильской сборной Неймар пребывает в тревожном настроении из-за обвинений в изнасиловании.

Накануне, следователи Управления по борьбе с компьютерными преступлениями встретились с Неймаром на спортивной базе сборной в Гранья Комари и передали ему повестку в суд, сообщает Globo Esporte.

Также сотрудники правоохранительных органов конфисковали мобильный телефон Неймара, с которого он опубликовал интимные изображения девушки, обвинившей его в изнасиловании, отмечает издание.

Форвард должен дать показания в суде 7 июня после товарищеских матчей сборной Бразилии.

Отметим, помимо обвинений в изнасиловании, нападающему "Пари Сен-Жермен" грозит до пяти лет тюрьмы за публикацию интимных фото девушки, которая обвиняет его в изнасиловании.

Напомним, недавно женщина, имя которой не называется, заявила, что Неймар изнасиловал ее во время ее пребывания в Париже. Бразилец уже отреагировал на выдвинутые против него обвинения. В частности, опубликовал интимную переписку с заявительницей, с целью доказать, что их интимные отношения носили договорной характер.

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