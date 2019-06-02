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Самого дорого футболиста мира обвинили в изнасиловании

Неймар выступил с опровержением.

Самого дорого футболиста мира обвинили в изнасиловании
Неймар
Фото: EPA/UPG

Нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара обвинили в изнасиловании, сообщает GloboEsporte.com.

Девушка обратилась в полицию Сан-Паулу. По ее словам, инцидент произошел в парижском отеле Sofitel Paris 15 мая.

Дело было на Дне рождения одноклубника и соотечественника Неймара – Маркиньоса. Девушка специально прилетела по этому случаю из Бразилии.

Во время празднования девушка и Неймар остались наедине, при этом Неймар к тому моменту, со слов заявительницы был "явно пьян". Жертва сказала, что они разговаривали, но в определенный момент "Неймар стал агрессивным и против ее воли изнасиловал ее".

Девушка оказалась настолько потрясена случившимся, что не стала заявлять в полицию Парижа, и лишь после того, как 17 мая покинула столицу Франции и вернулась в Бразилию, она пришла по месту жительства в полицейский участок в Сан-Паулу.

Секретариат общественной безопасности Сан-Паулу подтвердил получение соответствующего заявления.

В свою очередь, сам футболист, который находится в расположении сборной Бразилии и готовиться к выступлению на Кубке Америки, в видеообращении ответил на обвинения в изнасиловании.

"Теперь мне придется разоблачать все моменты своей личной жизни. Я хочу доказать, что на самом деле сообщения, которые появлялись ранее, являются лживыми. То, что произошло в тот день, было личными отношениями между мужчиной и женщиной, и подобное происходит во всех парах. На следующий день после близости мы продолжили общаться.

Меня обвиняют в изнасиловании. Это очень больно. Меня удивило такое заявление. Те люди, которые меня хорошо знают, никогда не поверят этой информации. Я никогда бы не стал такого делать. Мне грустно слышать такое.

Я попал в ловушку. Надеюсь, что это будет для меня уроком. Просто есть такие люди, которые хотят воспользоваться моментом и вымогают что-то. И от этого мне очень грустно", - заявил Неймар в своем Instagram.

Напомним, в августе 1017 года Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 млн евро и перешел в ПСЖ. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим трансфером в мировом футболе.

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