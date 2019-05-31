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Партнеры Месси по сборной Аргентины выстроились в длинную очередь, чтобы сделать с Лео селфи

La Albiceleste готовится к старту Копа Америка.

Партнеры Месси по сборной Аргентины выстроились в длинную очередь, чтобы сделать с Лео селфи
Сборная Аргентины
Фото: EPA/UPG

Южноамериканские команды готовятся к стартующему 14-го июня 46-му розыгрышу Кубка Америки по футболу.

Во всю готовятся и двукратные чемпионы мира – аргентинцы.

И.о. главного тренера Лионель Скалони на одно из занятий "бело-голубых" пригласил и футболистов молодежной команды, которые не преминули получить от совместного процесса с Лионелем Месси дополнительные дивиденды.

После тренировки прошла импровизированная фотосессия "молодняка" с легендой аргентинского футбола.

При этом сцена выглядела весьма забавной - чтобы сфотографироваться с Месси, молодые игроки выстраивались в очередь.

Лео аж устал поочередно обнимать своих молодых товарищей, но удовлетворил всех.

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