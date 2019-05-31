Южноамериканские команды готовятся к стартующему 14-го июня 46-му розыгрышу Кубка Америки по футболу.
Во всю готовятся и двукратные чемпионы мира – аргентинцы.
И.о. главного тренера Лионель Скалони на одно из занятий "бело-голубых" пригласил и футболистов молодежной команды, которые не преминули получить от совместного процесса с Лионелем Месси дополнительные дивиденды.
После тренировки прошла импровизированная фотосессия "молодняка" с легендой аргентинского футбола.
При этом сцена выглядела весьма забавной - чтобы сфотографироваться с Месси, молодые игроки выстраивались в очередь.
Лео аж устал поочередно обнимать своих молодых товарищей, но удовлетворил всех.
¡Los sparrings y su ídolo! 📸 ☑— TyC Sports (@TyCSports) 30 мая 2019 г.
Los juveniles que están entrenando junto a la #SelecciónArgentina no perdieron la oportunidad de sacarse una foto con Messi, el mejor del mundo. pic.twitter.com/3ilP25svbR