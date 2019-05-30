В английском финале Лиги Европы в старте вышел лишь 1 англичанин

В Баку сошлись два лондонских клуба.

Накануне в столице Азербайджана между двумя английскими командами – "Челси" и "Арсенал" (4:1).

состоялся финал Лиги Европы.

Интересный факт - из 12-ти игроков, вышедших на поле в стартовых составах обеих команд лишь один игрок имел английское гражданство – это 21-летний латераль "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

Уже по ходу матча компанию Эйнсли составили еще два англичанина – его партнер по команде 19-летний Джо Уиллок и игрок "Челси" 25-летний Росс Баркли.

Не лишне напомнить, что и наставниками двух английских команд являются испанец и итальянец.

Глобализация, однако.