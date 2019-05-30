Лидер "Челси" объявил о своем решении покинуть клуб

Накануне состоялся финал Лиги Европы, в котором "Челси" одержал убедительную победу над своими земляками по Лондону – "Арсеналом" 4:1.

За пенсионеров дублем отметился Эден Азар.

По окончании матча бельгийский легионер "Челси" заявил, что он покидает клуб со "Стэмфорд Бридж".

"Мы решим через несколько дней (о трансфере в другой клуб, - прим. LB.ua), сегодня единственной целью в моей голове было выиграть этот финал. Я принял решение и сказал "Челси" о нем две недели назад. Я просто жду решения обоих клубов. Думаю, это прощание", - цитирует Азара официальный сайт клуба.

"Моей мечтой было играть в Английской Премьер-Лиге, и я делал это в одном из самых больших клубов. Я отдавал всего себя этой команде 7 лет, и теперь пришло время для нового вызова", - подытожил бельгиец.

Наиболее вероятным местом трудоустройства 28-летнего Эдена называется "Реал".