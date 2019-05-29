Полиция остановила двух болельщиков "канониров", которые разгуливали в футболках клуба с фамилией армянского хавбека Генриха Мхитаряна.
Сотрудник правоохранительных органов на время прервал прогулку фанатов, чтобы провести с ними профилактическую беседу.
Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the Europa League final…. 😁.#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L— sntv (@sntvstory) 28 мая 2019 г.
Напомним, Мхитарян принял решение отказаться от поездки в Баку из-за вопроса личной безопасности.
Добавим, что финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч в Баку.