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Полиция в Баку остановила фанатов лондонского "Арсенала" из-за футболки Мхитаряна

Болельщиков не задерживали.

Генрих Мхитарян
Фото: EPA/UPG
Генрих Мхитарян
Накануне финального матча Лиги Европы между лондонскими командами "Арсенал" и "Челси", который состоится сегодня в столице Азербайджана, произошел интересный эпизод на улицах Баку.

Полиция остановила двух болельщиков "канониров", которые разгуливали в футболках клуба с фамилией армянского хавбека Генриха Мхитаряна.

Сотрудник правоохранительных органов на время прервал прогулку фанатов, чтобы провести с ними профилактическую беседу.

Напомним, Мхитарян принял решение отказаться от поездки в Баку из-за вопроса личной безопасности.

Добавим, что финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч в Баку.

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