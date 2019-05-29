Фото: EPA/UPG Генрих Мхитарян

Накануне финального матча Лиги Европы между лондонскими командами "Арсенал" и "Челси" , который состоится сегодня в столице Азербайджана, произошел интересный эпизод на улицах Баку.

Полиция остановила двух болельщиков "канониров", которые разгуливали в футболках клуба с фамилией армянского хавбека Генриха Мхитаряна.

Сотрудник правоохранительных органов на время прервал прогулку фанатов, чтобы провести с ними профилактическую беседу.

Напомним, Мхитарян принял решение отказаться от поездки в Баку из-за вопроса личной безопасности.

Добавим, что финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч в Баку.