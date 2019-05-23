Финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч

Этим шагом лондонские клубы смутили, как УЕФА, так и спонсоров европейской футбольной ассоциации, отмечает издание.
Среди причин такого решения "Арсенала" и "Челси" указываются сложности с логистикой в столицу Азербайджана, а также высокой стоимостью самого трансфера в Баку.
При этом "канониров" изначально не устроило количество выделенных билетов, и клуб запросил у УЕФА большее их количество, но сумел распространить лишь чуть больше половины из шести тысяч.
У "Челси" этот показатель оказался еще хуже.
Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится в ближайшую среду, 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку.