Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки
Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
ГлавнаяСпорт

Финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч

У фанов "Арсенала" и "Челси" билеты в Баку не пользуются популярностью.

Фото: media.az
Финалисты Лиги Европы "Арсенал" и "Челси" планируют вернуть в общей сложности 6 500 билетов - более половины от их первоначального распределения - на финальный матч, поскольку они продали только 3 500 и 2 000 соответственно, сообщает The Times.

Этим шагом лондонские клубы смутили, как УЕФА, так и спонсоров европейской футбольной ассоциации, отмечает издание.

Среди причин такого решения "Арсенала" и "Челси" указываются сложности с логистикой в столицу Азербайджана, а также высокой стоимостью самого трансфера в Баку.

При этом "канониров" изначально не устроило количество выделенных билетов, и клуб запросил у УЕФА большее их количество, но сумел распространить лишь чуть больше половины из шести тысяч.

У "Челси" этот показатель оказался еще хуже.

Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится в ближайшую среду, 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также