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"Александрия" впервые в своей истории стала призером чемпионата Украины

Клуб из Кировоградской области сыграет в группе Лиги Европы.

"Александрия" впервые в своей истории стала призером чемпионата Украины
Фото: fco.com.ua

После 30-го тура чемпионата Украины официально сформировалась первая тройка команд Украинской Премьер-лиги сезона-2018/19.

Первое и второе место заранее гарантировали себе два отечественных гранда - соответственно донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Бронзовые медали впервые в своей истории завоевал ФК "Александрия" , сыгравший в Мариуполе вничью с одноименным клубом 1:1, и, благодаря этой ничьей ставший недосягаемым для преследователей.

Третье место в чемпионате позволит клубу из Кировоградской области второй год подряд принять участие в розыгрыше Лиги Европы.

Напомним, "Александрия" в позапрошлом году дошла до последнего раунда квалификации Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступила белорусскому БАТЭ (1:1, 1:2).

Ранее лучшим достижение "Александрии" в чемпионатах Украины было пятое место сезона 2016/17.

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