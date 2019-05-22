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"Шахтер" на 6 минут перенес начало сегодняшнего матча с "Динамо"

Встреча начнется сегодня в 19:36.

Сегодня в Харькове донецкий "Шахтер", который досрочно защитил титул чемпиона страны, примет киевское "Динамо" в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Интересно, что матч начнется не в 19:30, как было запланировано УПЛ, а в 19:36. 1936 – год основания донецкой команды.

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🔥 Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства «Шахтера»! ⚒ ⠀ 🏆 22 мая на ОСК «Металлист» сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт. ⠀ ⚠ Начало игры ровно в 19:36. Билеты на матч и шоу можно приобрести на shakhtar.com (ссылка – в описании профиля). ⠀ 🔥 Maruv, Гайтана та Оля Полякова – у Харкові. Шоу на святкуванні чемпіонства «Шахтаря»! ⚒ ⠀ 🏆 22 травня на ОСК «Металіст» одразу після фінального свистка в матчі #ШахтарДинамо відбудеться церемонія нагородження «гірників» золотими медалями й святковий концерт. ⠀ ⚠ Початок гри рівно о 19:36. Квитки на матч і шоу можна придбати на shakhtar.com (посилання – в описі профілю).

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

После финального свистка матча состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями и праздничный концерт. Приглашенными звездами на концерте станут Оля Полякова, Maruv и Гайтана.

Добавим, что по информации sport.ua на матч в Харькове уже продано около 30 тыс. билетов.

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