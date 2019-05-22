"Шахтер" на 6 минут перенес начало сегодняшнего матча с "Динамо"

Встреча начнется сегодня в 19:36.

Интересно, что матч начнется не в 19:30, как было запланировано УПЛ, а в 19:36. 1936 – год основания донецкой команды.

После финального свистка матча состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями и праздничный концерт. Приглашенными звездами на концерте станут Оля Полякова, Maruv и Гайтана.

Добавим, что по информации sport.ua на матч в Харькове уже продано около 30 тыс. билетов.